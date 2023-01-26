Мужчин предупредили о возможности получить перелом пениса во время секса

Уролог Мьюир: во время перелома слышится треск и пенис выглядит, как баклажан

Мужчин Великобритании предупредили о возможности получить перелом пениса во время секса. Истории пострадавших рассказало издание The Sun со ссылкой на Национальную службу здравоохранения (NHS).

По данным NHS, в 2022 году число сексуальных травм среди мужчин увеличилось. В прошлом году хирурги провели 169 операции на сломанных пенисах. Это на 46 операций больше, чем годом ранее.

Уролог из Лондона Гордон Мьюир пояснил, что перелом пениса происходит, когда мужчина вынимает пенис из влагалища, и орган сгибается. Обычно это происходит, когда женщина находится сверху. «Большинство мужчин слышат своеобразный треск и теряют эрекцию. Появляются синяки, и пенис может выглядеть, как баклажан», — описала условия получения травмы врач.

Если вовремя не обратиться к врачу, может развиться импотенция, появиться рубцы и другие долгосрочные проблемы Гордон Мьюир уролог

Эксперты считают, что это увеличение количества переломов пениса может быть спровоцировано популярностью препаратов для потенции. Из-за них орган перенапрягается, и происходят несчастные случаи: мужчины хотят выглядеть в постели в лучшем свете и принимают таблетки, чтобы не попасть впросак. Чаще всего переломы получают 30-летние мужчины, но случалось, что на операционном столе оказывались и 70-летние любовники. Во время операции мужчине разрезают половой член и зашивают разрыв.

Ранее опрос жителей Великобритании показал, какие травмы люди получают чаще всего во время секса. Оказалось, что ожоги и синяки.