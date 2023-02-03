Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:44, 3 февраля 2023Забота о себе

Эксперт по этикету подсказала способ прилично съесть бургер

The Sun: бургер будет удобнее есть, если разрезать его на части

Если разрезать бургер на части, его может быть удобнее есть, подсказала в TikTok эксперт по этикету Антония Хайем. На ее способ прилично есть это блюдо обратило внимание издание The Sun.

По словам Антонии, самое главное в поедании бургера — не пытаться сразу откусить огромный кусок. Также, по ее словам, нельзя разбирать его на составные части — котлету, зелень и другое — и есть их по отдельности.

Она порекомендовала сперва разрезать бургер на две половины, а после каждую половину — на меньшие части. Их, по словам эксперта, можно макать в соус, накалывая на вилку.

Материалы по теме:
Горящий творог и невкусный сыр. Импортной еды в российских магазинах становится меньше. Безопасна ли та, что остается?
Горящий творог и невкусный сыр.Импортной еды в российских магазинах становится меньше. Безопасна ли та, что остается?
11 июля 2022
Смертельная жадность От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется
Смертельная жадностьОт этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется
27 марта 2019

Ранее тиктокерша под псевдонимом @Youthinkyouknowme99 назвала способ избежать мытья сковороды после готовки. Она решила жарить курицу на бумаге для выпечки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на решение США поставить дальнобойные снаряды Киеву
Захарова ответила на слова Борреля о готовности ЕС к переговорам
В Крыму оценили защищенность полуострова от западного оружия
Эксперт по этикету подсказала способ прилично съесть бургер
Федор Емельяненко оказался тяжелее соперника перед прощальным боем
Около 20 французских студентов отправили на пересдачу из-за чат-бота ChatGPT
Блогера Соболева признали иноагентом
Стоматолог предупредила о вреде соды как чистящего средства для зубов
Администратор Telegram-канала «Новый век» отверг вину в вымогательстве
Изготовление петард кончилось для россиянина потерей пальцев и уголовным делом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.