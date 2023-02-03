Эксперт по этикету подсказала способ прилично съесть бургер

The Sun: бургер будет удобнее есть, если разрезать его на части

Если разрезать бургер на части, его может быть удобнее есть, подсказала в TikTok эксперт по этикету Антония Хайем. На ее способ прилично есть это блюдо обратило внимание издание The Sun.

По словам Антонии, самое главное в поедании бургера — не пытаться сразу откусить огромный кусок. Также, по ее словам, нельзя разбирать его на составные части — котлету, зелень и другое — и есть их по отдельности.

Она порекомендовала сперва разрезать бургер на две половины, а после каждую половину — на меньшие части. Их, по словам эксперта, можно макать в соус, накалывая на вилку.

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