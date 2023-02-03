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23:40, 3 февраля 2023Мир

Канада ввела санкции против медиагруппы «Россия сегодня»

МИД Канады сообщил о введении санкций в отношении российской медиагруппы «Россия сегодня»

Фото: Renan Kamikoga / Unsplash

Оттава ввела санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня». Об этом говорится в сообщении канадского министерства иностранных дел.

Помимо этого, в санкционный список также попали 16 юридических и 38 физических лиц в связи с обвинениями в распространении
«пропаганды и дезинформации». «Этот список включает... МИА «Россия сегодня», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что санкционные меры Канады коснулись ряда российских артистов и певцов. В частности, ограничения были введены против Николая Баскова, Олега Газманова, Александра Маршала, а также Полины Гагариной и Надежды Бабкиной.

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Варвара Кузьмина
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