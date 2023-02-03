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04:30, 6 февраля 2023Наука и техника

Выявлена причина плохой восприимчивости рака легких к иммунотерапии

Immunity: обитающие в легких бактерии снизили эффективность иммунотерапии при раке легких

Фото: Shutterstock

Ученые из Массачусетского технологического института выявили причину плохой восприимчивости рака легких к иммунотерапии. Оказалось, что все дело в бактериях, обитающих в легких, которые создают среду, подавляющую активацию иммунной системы при этом виде воздействия. Выводы работы описываются в журнале Immunity.

Один из самых распространенных видов лечения против некоторых видов рака, иммунотерапия, стимулирует иммунные Т-клетки атаковать опухоли. При некоторых видах онкологических заболеваний этот метод может быть эффективным, однако в случае рака легких он показывает различные результаты.

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В исследовании на мышах специалисты обнаружили, что деактивация Т-клеток происходит при высоком уровне гамма-интерферона в лимфатических узлах, которые связаны с легкими. Эта сигнальная молекула вырабатывается в ответ на присутствие определенных бактерий, которые сосуществуют с человеком, не вызывая инфекции. Выявить точный тип этих бактерий пока не удалось, однако при вводе подопытным препаратов, блокирующих гамма-интерферон, активность Т-клеток восстанавливалась.

Гамма-интерферон оказывает многостороннее влияние на иммунную систему, поэтому его деактивация может ослабить общий иммунный ответ против опухоли. Ученые пришли к выводу, что иммунотерапия при опухоли в легких — не лучшая стратегия лечения. Авторы надеются, что их открытие поможет в разработке новых способов усиления иммунного ответа при раке легких.

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Елена Апазиди
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