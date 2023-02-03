В России указали на шанс Шольца выйти из союзов с западными странами

Политолог Евсеев заявил, что у Шольца появился шанс выйти из союзов с Западом

Член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев в беседе с Ura.ru указал на то, что резкие высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германии не стоило полностью попадать под зависимость от российских ресурсов, должны заставить его задуматься о возможности налаживания отношений с Россией путем выхода Берлина из всевозможных союзов с западными странами. Он отметил, что Шольц в настоящее время получил такой шанс.

По словам политолога, у Германии имеются обширные амбиции и ее союз со странами НАТО является губительными для нее самой как с политической, так и с экономической точек зрения. Он указал на то, что в попытках реализовать свои продукцию и технологии в партнерстве с Западом Берлин в скором времени станет неконкурентоспособным. Евсеев отметил, что лучше всего реализовать свои способности Германия может лишь в случае партнерства с Россией.

«Если Шольц выйдет из НАТО и ЕС и наладит с Россией отношения, то это будет действительно вклад в историю развития его страны. Он будет исторически значимой личностью», — заявил он.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что Шольц поставил крест на своей политической карьере после решения о поставках танков Leopard Украине.