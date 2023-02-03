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06:30, 3 февраля 2023Наука и техника

Генетический редактор CRISPR модифицировали для выявления рака

ACS Sensors: генетический редактор CRISPR доработали для выявления рака

Фото: Louis Reed / Unsplash

Команда китайских специалистов из университета Чжэнчжоу модифицировала генетический редактор CRISPR/Cas для точного выявления раковых клеток внутри организма. Результаты работы описываются в журнале ACS Sensors.

Система CRISPR/Cas9 — своеобразные «генетические ножницы», позволяющие редактировать ДНК под необходимые свойства и параметры путем вырезания, изменения или вставки подходящего фрагмента. В 2020 году была присуждена Нобелевская премия по химии за развитие этого метода.

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Теперь ученые доработали CRISPR для работы с онкологическими больными. Технология основана на прицеливании и подсвечивании опухолевых клеток, которые постоянно выделяют экзосомы — внеклеточные крошечные пузырьки, необходимые клеткам для переноса молекул.

Специально разработанные наночастицы жира вводятся в организм пациента. Там они проникают внутрь экзосом, внедряют в них молекулы модифицированной формы белка Cas13, а также группу цепочек РНК, выявляющие биомаркеры новообразований. Изменение Cas13 привело к реакции фермента с еще одним компонентом наночастиц, который подсвечивает необходимые участки с опухолями. Таким образом удается диагностировать даже самые мельчайшие раковые клетки.

Эксперименты на культурах клеток рака груди показали высокую эффективность: система обнаружила следы рака даже при наличии в питательной среде всего лишь нескольких сотен экзосом.

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Елена Апазиди
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