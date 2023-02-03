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17:21, 3 февраля 2023Бывший СССР

Додона обвинили в подделке медицинских документов

Экс-президента Молдавии Додона и его супругу обвинили в подделке медицинских документов

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Экс-президента Молдавии Игоря Додона и его супругу Галину заподозрили в подделке медицинских документов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Антикоррупционную прокуратуру страны.

«Прокуратура постановила заслушать экс-президента страны, его супругу, а также семейного врача и признать их подозреваемыми в подделке и хранении медицинского документа», — сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что ранее на основании этого документа бывший президент республики попросил судей Высшей судебной палаты разрешить ему покинуть Молдавию, чтобы сопроводить сына на реабилитационное лечение. Согласно заявлению Антикоррупционной прокуратуры, уголовное дело возбудили в четверг, 26 января.

Ранее высшая судебная палата освободила Додона из-под домашнего ареста. Как сообщалось, запрос адвокатов обвиняемого в коррупции экс-президента страны был удовлетворен. Антикоррупционная прокуратура Молдавии задержала Додона 24 мая 2022 года.

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Кристина Есикова
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