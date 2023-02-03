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14:55, 3 февраля 2023Силовые структуры

Основателя издательства «Умма» приговорили к 17 годам колонии за поддержку ИГ

Основатель издательства «Умма» Асламбек Эжаев получил 17 лет колонии за финансирование ИГ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Основателя крупнейшего в России мусульманского издательства «Умма» Асламбека Эжаева приговорили к 17 годам колонии за финансирование ИГ (запрещенная в России международная террористическая организация). Об этом в пятницу, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

60-летнего Эжаева признали виновным по части 4 статьи 205.1 («Организация финансирования террористической деятельности») УК РФ. Следствие и суд установили, что Эжаев перевел террористам, находящимся в федеральном розыске, 34 миллиона рублей. Деньги пошли на нужды запрещенной организации.

Также Эжаев использовал для сбора и перевода денег свой издательский дом. Он менял название признанных экстремистскими книг и заново их переиздавал. Экземпляры распространялись в том числе среди заключенных.

В ходе обысков следователи обнаружили в загородных домах и квартирах Эжаева банковские карты, которые использовались для финансирования терроризма, запрещенная литература и экстремистская атрибутика. Эжаева задержали в Москве в апреле 2021 года. Свою вину он не признал и назвал дело заказным.

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Илона Палей
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