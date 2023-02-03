ЕС нарастил запасы одного вида топлива

Евросоюз нарастил закупки СПГ до 134 миллиардов кубометров в 2022 году

По итогам прошлого года Евросоюз нарастил закупки сжиженного природного газа (СПГ) до 134 миллиардов кубометров. Для сравнения, в 2021-м импорт оценивался в 80 миллиардов кубометров. О пополнении запасов топлива рассказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, ее слова приводит РИА Новости.

СПГ служит одним из способов сократить зависимость от российских энергоресурсов. «Евросоюз частично решил свои вызовы в прошлом году, привлекая больше СПГ с мировых рынков», — так она прокомментировала увеличение показателей.

Ранее стало известно, что поставки сжиженного природного газа из России в январе упали на 4 процента в годовом выражении, до 3,8 миллиарда кубометров. По итогам 2022 года экспорт СПГ вырос на 8 процентов, до 44,2 миллиарда кубометров. Поставки топлива из России в страны ЕС и Великобританию взлетели на 19 процентов год к году.

Как говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз сумел избавиться от зависимости от ископаемых видов топлива из России значительно быстрее, чем предполагалось еще весной прошлого года. По ее словам, почти год назад был разработан и представлен план REPowerEU, который предполагал, что Европа прекратит зависеть от России в вопросах топлива до 2027 года.