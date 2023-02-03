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11:50, 3 февраля 2023Экономика

Экспорт СПГ из России начал падать

Б1: экспорт СПГ из России в январе упал на 4 процента

Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в январе упали на 4 процента в годовом выражении, до 3,8 миллиарда кубометров, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Московского энергетического центра Б1.

По итогам 2022 года экспорт СПГ вырос на 8 процентов, до 44,2 миллиарда кубометров. Поставки топлива из России в страны ЕС и Великобританию взлетели на 19 процентов год к году. Положительную динамику обеспечили Бельгия, Франция и Испания.

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По данным Б1, объемы поставок российского СПГ в Азию в прошлом году упали на три процента из-за сокращения экспорта в Южную Корею и Индию.

В 2022 году Россия поставила в Европу около 17 миллионов тонн СПГ. Общий объем экспорта СПГ из России в прошлом году увеличился на 8,6 процента, до 33 миллиона тонн, более половины поступило на европейский рынок.

Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач назвал главными импортерами российского СПГ в Европе Францию и Испанию.

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Платон Щукин
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