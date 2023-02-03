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15:37, 3 февраля 2023Экономика

Мировые цены на еду снизились десятый месяц подряд

ФАО: мировые цены на продовольствие падают десятый месяц подряд

Фото:Sebastian Kahnert / DPA / Globallookpress.com

В январе 2023 года цены на еду в мире снизились — падение стоимости продолжается десятый месяц подряд. Об этом сообщается в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, в январе снизился на 0,8 процентного пункта по сравнению с декабрем и на 17,9 процентного пункта — по сравнению с пиковым значением в марте. Организация отмечает, что такие результаты были достигнуты за счет «сокращения значения индексов цен на растительные масла, молочную продукцию и сахар на фоне в целом стабильных цен на зерновые и мясо».

Мировые цены на пшеницу упали в январе на 2,5 процента. ФАО объясняет это тем, что объемы производства в Австралии и России превысили прогнозируемые значения. При этом подорожала кукуруза и рис — в первом случае стоимость выросла незначительно, однако во втором случае рост достиг 6,2 процента в месячном выражении. Повышение мировых цен на рис ФАО связывает с «сокращением предложения, высоким местным спросом в некоторых азиатских странах-экспортерах и колебаниями обменного курса».

Организация придерживается мнения, что в сезоне 2022–2023 годов объем производства зерновых будет сокращаться, однако немного повысила прогноз.

Ранее опрошенные «Коммерсантом» аналитики спрогнозировали, что вывоз российской пшеницы на мировой рынок может затрудниться из-за конкуренции с украинским зерном, а также из-за снижения стоимости пшеницы в других странах.

Трудности с экспортом могут возникнуть также из-за того, что в настоящее время российские поставщики не имеют морских балкеров-зерновозов, все суда фрахтуются — при этом более 80 процентов экспорта зерна ведется по морю. Из-за позиции многих компаний, которые опасаются попасть под вторичные санкции, стоимость отправки зерна существенно повышается, что снижает прибыль сельскохозяйственных предприятий. Для решения проблемы российские участники рынка приготовились построить собственный флот для вывоза зерна.

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Мария Грушко
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