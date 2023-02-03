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00:43, 3 февраля 2023Интернет и СМИ

В США предложили запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет

Республиканец Стюарт внес в Конгресс закон о запрете доступа к соцсетям детям до 16 лет

Фото: Unsplash

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Крис Стюарт предложил запретить доступ к социальным сетям детям младше 16 лет. Об этом он написал в официальном Twitter-аккаунте.

Стюарт подчеркнул, что дети в США «переживают кризис психического здоровья». Республиканец добавил, что внес в Конгресс законопроект о запрете доступа к соцсетям детям до 16 лет. По его мнению, до настоящего моменте в США не было настолько «депрессивного, тревожного и суицидального» поколения.

«Наша ответственность — это защитить их от корня проблемы: социальных медиа», — заключил он.

Ранее в США посчитали число детей, погибших из-за популярного TikTok-челленджа. По данным агентства Bloomberg, по этой причине могли умереть как минимум 15 детей за последние полтора года.

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Марина Совина
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