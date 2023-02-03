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20:27, 3 февраля 2023Экономика

В Германии заявили о недостаточной экономии газа

Глава Федерального сетевого агентства Мюллер: немцы сэкономили слишком мала газа

Фото: Unsplash

В последнюю неделю января немцы сэкономили слишком мало газа, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в Twitter.

По словам Мюллера, потребление газа в третью и четвертую неделю января снизилось на 9 процентов по сравнению со средним уровнем спроса с 2018 по 2021 год. При этом целевым показателем является 20-процентное сокращение. Чиновник напоминает о недостаточной экономии уже второй раз с 26 января, отмечает Bloomberg.

Снижение потребления на 9 процентов значительно отстает от показателей второй половины декабря и первой половины января, когда спрос удавалось сокращать на 23,8-38,1 процента.

Согласно данным регулятора, наполненность немецких газовых хранилищ сейчас составляет 78 процентов, что почти в два раза превышает целевой уровень, установленный правительством ФРГ. По словам Мюллера, сохранение запасов газа и дальнейшая экономия помогут стране в зимний период 2023-2024 годов.

Ключевой вклад в понижение спроса на газ сыграли именно промышленные потребители, пишет агентство Bloomberg, тогда как спрос домохозяйств колебался в зависимости от погодных условий. Но на фоне падения цен на газ экономия со стороны предприятий начала сокращаться, сигнализируя об их стремлении нарастить производство.

Ранее в Германии заявили, что полностью заменить российский газ удастся к 2026 году. Для этого будут созданные необходимые мощности по приему сжиженного природного газа (СПГ).

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Данил Дмитриев
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