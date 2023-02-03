Газовый конкурент России оценил возможность удвоить поставки в Европу

Президент Азербайджана Алиев назвал удвоение поставок газа в Европу выполнимой задачей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил возможность страны удвоить поставки газа в Европу к 2027 году — по его словам, у страны есть все необходимые ресурсы для выполнения этой задачи. Его цитирует РИА Новости.

Такое заявление Алиев сделал на девятом заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и первом заседании министров в рамках первого Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку. На встрече, в числе прочих, присутствует комиссар Европейской комиссии по вопросам энергетики Кадри Симсон. В прошлом году Еврокомиссия заключила с Баку сделку, согласно которой экспорт газа в страны ЕС из Азербайджана должен удвоиться в течение пяти лет.

Алиев также назвал суммарный объем экспорта азербайджанского газа в 2022 году — 22,6 миллиарда кубометров. В 2023 году, по прогнозам, он вырастет до 24,5 миллиарда кубометров. Ранее министр энергетики страны Парвиз Шахбазов сообщал, что больше всего газовый конкурент России экспортировал в Европу — 11,4 миллиарда кубометров.

На втором месте Турция, куда Азербайджан поставил 8,4 миллиарда кубометров, 5,6 миллиарда кубометров из которых были прокачаны по Трансанатолийскому газопроводу (ТАНАР). Еще 2,5 миллиарда кубометров газа было экспортировано в Грузию. Также министр указал, что суммарная добыча газа в стране по итогам года увеличилась на 6,5 процента, до 46,7 миллиарда кубометров.