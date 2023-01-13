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13:40, 13 января 2023Экономика

Газовый конкурент России нарастил поставки за рубеж

В Минэнерго Азербайджана сообщили о росте экспорта газа на 18% в 2022 году

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Поставки газа из Азербайджана за рубеж выросли на 18 процентов в годовом выражении в 2022 году, до 22,3 миллиарда кубометров, сообщил в Twitter глава министерства энергетики страны Парвиз Шахбазов.

Больше всего газовый конкурент России экспортировал в Европу — 11,4 миллиарда кубометров. На втором месте Турция, куда Азербайджан поставил 8,4 миллиарда кубометров, 5,6 миллиарда кубометров из которых были прокачаны по Трансанатолийскому газопроводу (ТАНАР). Еще 2,5 миллиарда кубометров газа было экспортировано в Грузию.

Также министр указал, что суммарная добыча газа в стране по итогам года увеличилась на 6,5 процента, до 46,7 миллиарда кубометров.

Азербайджан решил помочь Европе заменить российский газ, от которого страны Евросоюза намерены постепенно отказаться. К 2027 году республика планирует нарастить экспорт в ЕС почти до 20 миллиардов кубометров в год.

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Данил Дмитриев
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