Гибралтар обвинил Испанию в нарушении суверенитета после таможенного инцидента

Гибралтар обвинил Испанию в серьезном нарушении суверенитета Великобритании после инцидента с двумя испанскими таможенниками, которые открыли огонь по судну, преследуя контрабандистов 2 февраля. Об этом заявил премьер-министр Гибралтара Фабиан Пикардо, сообщает Telegram-канал «Раньше всех, ну почти».

Инцидент произошел при попытке изъять контрабандный табак, когда таможенники оказались на гибралтарском пляже. По мнению Пикардо, данное происшествие свидетельствуют о «вопиющем нарушении британского суверенитета». Он назвал этот случай самым серьезным и опасным инцидентом за последние годы.

Отмечается, что испанские таможенники открыли огонь в ответ на угрозы со стороны неопознанного транспортного средства, которое, по их версии, принадлежало контрабандистам.

В настоящее время США обвиняет в нарушении суверенитета и международного права Китай. Данное заявление было сделано после инцидента с китайским аэростатом, появившимся в небе над Соединенными Штатами. В Госдепе заявили, что нахождение данного объекта в воздушном пространстве страны неприемлемо.

В пятницу, 3 февраля, Министерство иностранных дел Китая объяснило полет аэростата над США и выразило свои сожаления по этому поводу. По данным ведомства, аппарат сильно отклонился от маршрута из-за ветра и ограниченных возможностей самоуправления.