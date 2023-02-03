Госдеп США высказался об инциденте с китайским аэростатом

Госдеп назвал нарушением суверенитета появление аэростата КНР в небе США

Высокопоставленный представитель Госдепа США высказался об инциденте с китайским аэростатом, появившимся в небе над Соединенными Штатами. Он заявил, что нахождение данного объекта в воздушном пространстве страны неприемлемо. Об этом сообщает New York Post (NYP).

«Присутствие этого аэростата в нашем воздушном пространстве является явным нарушением нашего суверенитета и международного права», — сказал он, отметив, что американские власти приняли к сведению заявление с сожалениями КНР.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен решил отложить визит в Пекин из-за инцидента с китайским аэростатом.

В пятницу, 3 февраля, Министерство иностранных дел Китая объяснило полет аэростата над США и выразило свои сожаления по этому поводу. Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, замеченный аппарат оказался над американской территорией из-за обстоятельств непреодолимой силы. Он сильно отклонился от маршрута из-за ветра и ограниченных возможностей самоуправления.

