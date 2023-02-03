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14:26, 3 февраля 2023Интернет и СМИ

Полицейский-порноактер уволился после разоблачения

Подрабатывающий порноактером полицейский Гогганс уволился после внутреннего расследования

Фото: @RicoblazeX

Работающий полицейским порноактер из США Кристиан Гогганс (Christian Goggans) уволился после того, как информация о его съемках в контенте для взрослых стала известна СМИ и его начальству, которое инициировало внутреннее расследование. Об этом сообщает телеканал ABC15.

Представитель полиции города Финикс, где работал Гогганс, заявил, что мужчина больше не работает полицейским. Подробности его увольнения не приводятся. По информации телеканала, до разоблачения он проработал в полиции менее трех лет.

О двойной жизни полицейского сообщалось в декабре 2022 года. Утверждалось, что Гогганс публиковал откровенные ролики под псевдонимом Рико Блейз на платформе OnlyFans и в соцсети Twitter. ABC15, ссылаясь на многочисленные источники, заявил, что после того, как начальство узнало о съемках полицейского в порно, в его отношении было начато внутреннее расследование. При этом полиция не стала публично пояснять причину проверки.

Ранее стало известно, что бывший заключенный из Ирландии Ричард Макнелли отказался от криминальной жизни ради съемок в порно. Мужчина заявил, что порнография изменила его жизнь, а также заверил, что гордится тем, кем он является сегодня.

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Олег Давыдов
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