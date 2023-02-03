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16:38, 3 февраля 2023Мир

В МИД заявили о проработке визита главы МАГАТЭ в Россию

МИД заявил о проработке визита гендиректора МАГАТЭ Гросси в Россию

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Возможный визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в России в настоящий момент прорабатывается. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявили РИА Новости в департаменте информации и печати российского МИД.

В ответ на вопрос о возможности визита Гросси на следующей неделе во внешнеполитическом ведомстве указали, что он «прорабатывается». При этом подробностей не приводится.

В январе глава МАГАТЭ заявил, что соглашение по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не является чем-то невозможным, поскольку никто не заинтересован в ядерном инциденте. Гросси агентства также отметил, что нападения на станцию стали рутиной, и это — безумие.

В конце декабря 2022 года Гросси посетил Москву. Тогда он и глава «Росатома» Алексей Лихачев в ходе переговоров пришли к согласию по декларации о создании зоны безопасности на ЗАЭС. Тогда сообщалось, что консультации будут продолжены.

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Алина Гончарова
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