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07:59, 3 февраля 2023Интернет и СМИ

Врач назвал способы поднять настроение по утрам

Врач Агапкин посоветовал использовать световой будильник, чтобы сделать утро приятным

Фото: bruce mars / Unsplash

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин назвал способы поднять настроение по утрам. О том, как сделать время после пробуждения приятным и радостным, он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Как отметил Агапкин, ложиться спать нужно в правильной позе. «По исследованиям ученых, оптимальная поза — это лежа на боку. (...) Так называемая поза эмбриона, то есть когда коллеги согнуты, руки под головой», — рассказал реабилитолог. По его словам, эта поза обеспечивает нормальное полноценное дыхание.

Также телеведущий посоветовал использовать световой будильник для того, чтобы быть утром в хорошем настроении. Он сообщил, что этот прибор начинает излучать свет за 15-20 минут до установленного времени, благодаря чему пробуждение становится легким и приятным.

За три-четыре часа до сна должен быть неплотный ужин, добавил Агапкин. «Если человек поужинал легко (...), съел, например, отварное мясо, творог, легкие фрукты, то к моменту пробуждения, к шести-семи часам утра, у него организм испытывает легкий голод, и это приводит к тому, что его гормональная система готова проснуться. Человек просыпается даже без будильника, потому что хочется есть», — объяснил он.

Ранее Агапкин в программе «О самом главном» назвал неочевидный способ избавиться от отеков. Специалист порекомендовал увеличить суточное потребление воды, чтобы снизить задержку жидкости в организме.

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Евгения Наумова
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