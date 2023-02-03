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20:05, 3 февраля 2023Забота о себе

Стендаперша пошутила перед удалением органа и попросила фанатов сдавать анализы

Стендаперша Лони Лав перенесла удаление желчного пузыря после молитвы в операционной

Фото: @comiclonilove

51-летняя американская стендаперша Лони Лав призвала фанатов делать анализы после того, как перенесла удаление желчного пузыря. О том, как она пошутила перед удалением важного органа, рассказывает People со ссылкой на социальные сети артистки.

Лони Лав обратилась к своим подписчикам 20 января. «У меня маленький вопрос. Когда попадаете в операционную, вы тоже заставляете врачей остановиться и помолиться? У нас так было», — призналась она в молитве перед процедурой. «Неверующие, вы просто подумайте о чем-нибудь хорошем. Включите себе Кирка Франклина. Спасибо, Кирк. Давайте помолимся, прежде чем вы меня вырубите», — процитировала она шутку, сказанную перед хирургическим вмешательством.

Лав уточнила, что операция прошла успешно, и она чувствует себя хорошо. Она также попросила фанатов не забывать вовремя ходить к врачу и сдавать анализы. «Без здоровья так же плохо, как с пустым банковским счетом. Здоровье — это богатство», — сказала она.

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Александра Лисица
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Стендаперша пошутила перед удалением органа и попросила фанатов сдавать анализы
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