Участница «Танцев со звездами» перенесла девятую операцию на груди

Участница «Танцев со звездами» из-за уменьшения груди перенесла уже девять операций

Уже девять операций перенесла из-за неудачного уменьшения груди дочь экс-губернатора Аляски Сары Пэйлин, участница шоу «Танцы со звездами» и «Дочки-матери» Бристол Пэйлин. 32-летнюю мать троих детей, рассказавшую о девятой операции в социальных сетях, цитирует People.

Бристол опубликовала на своей странице селфи, на котором запечатлена в компрессионном бюстгальтере и с послеоперационным дренажом, отводящим из груди жидкость. «Наверное, слишком много о себе рассказываю сейчас, но вчера я перенесла девятую операцию по восстановлению груди, да, девятую. Все из-за неудачного уменьшения, которое мне сделали в 19 лет», — призналась она.

По словам Бристол, во время предыдущих операций хирурги пытались восстановить поврежденную мышечную ткань и убрать «кошмарные шрамы». «Из-за всего этого я испытывала неуверенность в себе всю взрослую жизнь. Молюсь, чтобы операция была последней — ненавижу ныть, но из-за этого жизнь приходится ставить на паузу», — пожаловалась она.

Ранее пластический хирург Майкл Обенг поддержал рэпершу Карди Би, которая призвала своих поклонниц отказаться от инъекций силикона в ягодицы. Специалист подтвердил, что нелегальные инъекции чаще всего производят при помощи силикона, который способен менять свое расположение в теле.