Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:33, 23 декабря 2022Забота о себе

Врач вслед за Карди Би призвал женщин отказаться от инъекций силикона в ягодицы

Пластический хирург предупредил о смертельной опасности силикона в ягодицах
Карди Би

Карди Би. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Пластический хирург Майкл Обенг поддержал рэпершу Карди Би, которая призвала своих поклонниц отказаться от инъекций силикона в ягодицы. О смертельной опасности силикона в ягодицах он предупредил в беседе с изданием People.

Специалист подтвердил, что нелегальные инъекции чаще всего производят при помощи силикона, который способен менять свое расположение в теле. Это, по его словам, со временем приводит к инфекциям и деформации частей тела. «Как и при любой инъекции, силикон может попасть в кровоток. А попадая в кровоток, он заблокирует сосуды и вызовет некроз. Это очень опасно», — предостерег Обенг.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: главные особенности. Почему она на самом деле не способствует похудению и не выводит шлаки и токсины?
Питьевая диета: главные особенности.Почему она на самом деле не способствует похудению и не выводит шлаки и токсины?
3 сентября 2022
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022

Врач объяснил, что избавиться от силикона сложно. «Можно его удалить, но с ним придется удалить и часть здоровых тканей, поскольку иначе в них останется немного силикона», — объяснил Обенг, добавив, что после таких процедур женщинам часто требуется дополнительная пластика, чтобы придать ягодицам естественный вид. «Видел я и случаи, когда зад целиком закаменевал, как цемент. Вот с чем приходится сталкиваться таким женщинам, и о чем они часто стесняются говорить», — заключил он.

Ранее Карди Би рассказала, что удалила 95 процентов закачанного в ягодицы силикона. «Это было безумие. Если ты молода, тебе 20, 21, если ты худенькая и думаешь, что на попе недостаточно жира и нужны инъекции, не делай их!» — призвала рэперша.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Офицер США в отставке назвал работающий против Украины фактор
Названы направления Подмосковья с подорожавшими домами
Евро предрекли обрушение
Смертельное ДТП с участием скорой помощи произошло в российском регионе
Россиянке с температурой под 40 пришлось ждать скорую больше суток
Стали известны размеры призовых для участников чемпионата мира-2022 по футболу
Билли Айлиш отпраздновала 21-летие в костюме Санта-Клауса с декольте
Илья Авербух назвал имя будущего олимпийского чемпиона
Открыта продажа авиабилетов на излюбленный курорт богачей за восемь тысяч рублей
В Молдавии предложили запретить домен .RU
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.