Врач вслед за Карди Би призвал женщин отказаться от инъекций силикона в ягодицы

Пластический хирург предупредил о смертельной опасности силикона в ягодицах

Пластический хирург Майкл Обенг поддержал рэпершу Карди Би, которая призвала своих поклонниц отказаться от инъекций силикона в ягодицы. О смертельной опасности силикона в ягодицах он предупредил в беседе с изданием People.

Специалист подтвердил, что нелегальные инъекции чаще всего производят при помощи силикона, который способен менять свое расположение в теле. Это, по его словам, со временем приводит к инфекциям и деформации частей тела. «Как и при любой инъекции, силикон может попасть в кровоток. А попадая в кровоток, он заблокирует сосуды и вызовет некроз. Это очень опасно», — предостерег Обенг.

Врач объяснил, что избавиться от силикона сложно. «Можно его удалить, но с ним придется удалить и часть здоровых тканей, поскольку иначе в них останется немного силикона», — объяснил Обенг, добавив, что после таких процедур женщинам часто требуется дополнительная пластика, чтобы придать ягодицам естественный вид. «Видел я и случаи, когда зад целиком закаменевал, как цемент. Вот с чем приходится сталкиваться таким женщинам, и о чем они часто стесняются говорить», — заключил он.

Ранее Карди Би рассказала, что удалила 95 процентов закачанного в ягодицы силикона. «Это было безумие. Если ты молода, тебе 20, 21, если ты худенькая и думаешь, что на попе недостаточно жира и нужны инъекции, не делай их!» — призвала рэперша.