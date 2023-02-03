Избивших командиров мобилизованных россиян приговорили 5,5 и 6 годам колонии

В Ульяновске суд приговорил мобилизованных к 5,5 и 6 годам колонии за избиение командиров

В Ульяновске суд приговорил рядового Игоря Малясова и ефрейтора Константина Федорова к 5,5 и 6 годам колонии строгого режима за избиение командиров. Об этом в пятницу, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Малясова и Федорова признали виновными по части 3 статьи 334 («Насильственные действия в отношении начальника, совершенные в период мобилизации») УК РФ. Следствие установило, что в октябре 2022 года фигуранты напали на военнослужащих, находящихся выше по званию. Уточняется, что Федоров нанес удар командиру в ответ на замечание.

Ранее сообщалось, что в Омске мобилизованный получил шесть лет колонии за угрозу убийством в лагере подготовки.