Лавров описал принципы политики США

Сергей Лавров: США прессуют несогласных со своей политикой, а лояльным позволяют все

Несогласных со своей политикой США прессуют, а лояльным позволяют все. Так принципы политики этой страны описал глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам министра, США наряду со своими союзниками из Европы действуют в худших традициях колониализма. «Тех, кто не согласен жить по инструкции Вашингтона, кто проводит независимый курс, пытаются сдержать путем односторонних санкций, шантажа, угроз, запугивания, а зачастую и откровенного силового давления. Те, кто проявляет лояльность, тем разрешают все», — указал он.

По мнению Лаврова, этот тезис подтверждается тем, что США оказывают «открытую поддержку украинским неонацистам». Последние уже много лет устраивают гонения и проводят расправы по языковому и этническому признаку, отметил министр.

Ранее глава российского МИД рассказал о планах США на страны Европы. Он отметил, что Соединенные Штаты хотят экономически подавить эти государства. При этом, по его мнению, это подавление уже началось.