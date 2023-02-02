Лавров рассказал о планах США на страны Европы

Сергей Лавров заявил, что США хотят экономического подавления европейских стран

В дальнейшие планы США входит экономическое подавление Европы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

По мнению главы МИД России, «нет сомнений, что это входило в планы тех, кто живет осознанием исключительности своей страны». Лавров утверждает, что процесс такого экономического подавления уже начался.

В качестве доказательства своей точки зрения российский министр вспомнил о высказываниях европейских лидеров касательно «тех законов, которые американцы приняли для борьбы с инфляцией». В частности, Лавров напомнил о том, что Германия и Франция сейчас озабочены новым законом США.

Кроме того, министр добавил, что германская промышленность обычно смотрит в ту сторону, где есть льготы. «А льготы эти однозначно дискриминационные и однозначно направлены на подрыв европейской промышленности», — заключил он.

В январе Франция и Германия договорились об «амбициозном европейском ответе» США на новый закон. «У нас появится общая европейская стратегия, которая приведет к амбициозному и быстрому ответу», — сказал президент Франции.

Нынешние опасения Европы связаны с американским пакетом налоговых льгот на сумму 369 миллиардов долларов для поддержки зеленого бизнеса США. Новый закон об инфляции и климате (Акт о снижении инфляции, IRA) начал действовать с 1 января 2023 года. В нем рассматривается возможность сокращения налогов и льгот в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории США. В Европе считают, что закон заставит компании перевести инвестиции из Европы, также он начнет поощрять людей приобретать «все американское».