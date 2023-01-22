Франция и Германия договорились об ответе США на закон о снижении инфляции

Франция и Германия договорились об «амбициозном ответе» США на закон о снижении инфляции

Франция и Германия договорились об «амбициозном европейском ответе» США на закон о снижении инфляции. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

Как пообещал Макрон, страны задействуют простые, быстрые и «видимые для промышленности» инструменты. «У нас будет общая европейская стратегия, которая приведет к амбициозному и быстрому ответу», — добавил он.

При этом французский лидер подчеркнул, что ответ должен быть основан на системе помощи европейским предприятиям и предоставлении им инструментов государственного и частного финансирования.

Также Макрон сообщил, что Париж и Берлин договорились совместно разработать общие механизмы закупок газа. Французский лидер добавил, что Германия присоединится к проекту трубопровода между Барселоной и Марселем.