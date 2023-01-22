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21:35, 22 января 2023Мир

Франция и Германия будут работать сообща над общими механизмами закупок газа

Макрон: Франция и ФРГ договорились работать вместе над общими механизмами закупок газа
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Phil Noble / Pool / Reuters

Париж и Берлин договорились совместно разработать общие механизмы закупок газа. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Французкий лидер также добавил, что Германия присоединится к проекту трубопровод между Барселоной и Марселем. «Берлин будет партнером в нашей стратегии развития водородной инфраструктуры», — отметил он.

Осенью 2022 года Испания, Франция и Португалия приняли решение отказаться от «парализованного» проекта строительства газопровода Midcat, который мог увеличить поставки газа в Европу в несколько раз. Ему нашли замену — страны создадут зеленый энергетический коридор. Проект получил название H2Med.

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Марина Совина
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