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16:18, 3 февраля 2023Интернет и СМИ

Известный телеведущий назвал улучшающие внешность продукты

Ведущий НТВ Малоземов рассказал, что кисломолочные продукты улучшают состояние кожи

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Ведущий известного шоу «Живая еда» на канале НТВ Сергей Малоземов перечислил продукты, регулярное употребление которых поможет улучшить состояние кожи. Соответствующий пост был опубликован в его блоге на платформе «Дзен».

Малоземов посоветовал тем, кто хочет иметь красивую и подтянутую кожу, включить в ежедневный рацион кисломолочные продукты, например, кефир или йогурт без сахара. Телеведущий отметил, что эти продукты могут защитить человека от возникновения акне и дерматита.

Еще одним продуктом, улучшающим внешность, он назвал жирную морскую рыбу. Как объяснил специалист, в такой рыбе содержатся вещества омега-3 и омега-6, которые способствуют замедлению процессов старения. «Важно есть рыбу регулярно, и это вовсе не дорого! Ценные жирные кислоты можно получить в том числе из дешевых сортов: сельди, сайры, скумбрии, хамсы, корюшки и салаки», — рассказал Малоземов.

Такие продукты, как тыква, болгарский перец, морковь, яйца, шпинат и брокколи, помогут сделать цвет лица здоровым, добавил телеведущий. Кроме того, по его словам, на состояние кожи положительно влияют ягоды и зелень, в частности, петрушка, укроп и шпинат.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша в программе «О самом главном» назвала продукты, снижающие аппетит. Она рассказала, что хорошо насыщают организм птица, рыба и мясо.

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Евгения Наумова
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