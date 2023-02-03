Известный телеведущий назвал улучшающие внешность продукты
Ведущий известного шоу «Живая еда» на канале НТВ Сергей Малоземов перечислил продукты, регулярное употребление которых поможет улучшить состояние кожи. Соответствующий пост был опубликован в его блоге на платформе «Дзен».
Малоземов посоветовал тем, кто хочет иметь красивую и подтянутую кожу, включить в ежедневный рацион кисломолочные продукты, например, кефир или йогурт без сахара. Телеведущий отметил, что эти продукты могут защитить человека от возникновения акне и дерматита.
Еще одним продуктом, улучшающим внешность, он назвал жирную морскую рыбу. Как объяснил специалист, в такой рыбе содержатся вещества омега-3 и омега-6, которые способствуют замедлению процессов старения. «Важно есть рыбу регулярно, и это вовсе не дорого! Ценные жирные кислоты можно получить в том числе из дешевых сортов: сельди, сайры, скумбрии, хамсы, корюшки и салаки», — рассказал Малоземов.
Такие продукты, как тыква, болгарский перец, морковь, яйца, шпинат и брокколи, помогут сделать цвет лица здоровым, добавил телеведущий. Кроме того, по его словам, на состояние кожи положительно влияют ягоды и зелень, в частности, петрушка, укроп и шпинат.
Ранее врач-диетолог Марина Макиша в программе «О самом главном» назвала продукты, снижающие аппетит. Она рассказала, что хорошо насыщают организм птица, рыба и мясо.