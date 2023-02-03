Известный телеведущий назвал улучшающие внешность продукты

Ведущий НТВ Малоземов рассказал, что кисломолочные продукты улучшают состояние кожи

Ведущий известного шоу «Живая еда» на канале НТВ Сергей Малоземов перечислил продукты, регулярное употребление которых поможет улучшить состояние кожи. Соответствующий пост был опубликован в его блоге на платформе «Дзен».

Малоземов посоветовал тем, кто хочет иметь красивую и подтянутую кожу, включить в ежедневный рацион кисломолочные продукты, например, кефир или йогурт без сахара. Телеведущий отметил, что эти продукты могут защитить человека от возникновения акне и дерматита.

Еще одним продуктом, улучшающим внешность, он назвал жирную морскую рыбу. Как объяснил специалист, в такой рыбе содержатся вещества омега-3 и омега-6, которые способствуют замедлению процессов старения. «Важно есть рыбу регулярно, и это вовсе не дорого! Ценные жирные кислоты можно получить в том числе из дешевых сортов: сельди, сайры, скумбрии, хамсы, корюшки и салаки», — рассказал Малоземов.

Такие продукты, как тыква, болгарский перец, морковь, яйца, шпинат и брокколи, помогут сделать цвет лица здоровым, добавил телеведущий. Кроме того, по его словам, на состояние кожи положительно влияют ягоды и зелень, в частности, петрушка, укроп и шпинат.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша в программе «О самом главном» назвала продукты, снижающие аппетит. Она рассказала, что хорошо насыщают организм птица, рыба и мясо.