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14:49, 3 февраля 2023Силовые структуры

Сотрудник МЧС из Москвы перевел деньги обвинившим его в поддержке ВСУ мошенникам

Сотрудник МЧС из Москвы перевел 1,5 млн рублей обвинившим его в поддержке ВСУ мошенникам

Фото: Ахметов Вадим / ТАСС

Сотрудник МЧС из Москвы перевел 1,5 миллиона рублей мошенникам, обвинившим его семью в финансировании украинских войск. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает Telegram-канал Baza.

В конце января злоумышленники, представившись сотрудниками Центрального банка, сообщили мужчине, что с его счета и счета его жены ушли деньги на Украину на поддержку ВСУ. Супругам пригрозили уголовным делом и сразу предложили помощь. Следуя указаниям мошенников, россиянин на телефон установил программу удаленного доступа, взял несколько кредитов и перевел все деньги. О том, что его обманывают, мужчина понял, когда преступники потребовали взять еще один кредит.

Ранее сообщалось, что в Мордовии телефонные мошенники уговорили инвалида поджечь российский военкомат.

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Илона Палей
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