Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:09, 3 февраля 2023Наука и техника

Российские фрегаты оснастят сверхдальними зенитными ракетами

ТАСС: фрегаты проекта 22350М оснастят сверхдальними зенитными ракетами

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские фрегаты проекта 22350М оснастят сверхдальними зенитными ракетами комплекса «Полимент-Редут», позволяющими поражать цели на расстоянии 400 километров. Об этом со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

Собеседник напомнил, что в настоящее время «Полимент-Редут» применяет ракеты, способные поражать цели на дальности 150 километров. По словам источника, сверхдальние ракеты смогут, в частности, поражать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО.

Запускать новые ракеты предполагается из имеющихся ячеек установок универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) 3С14. Собеседник добавил, что на каждом фрегате проекта 22350М будет по шесть УКСК, каждая из которых будет включать по восемь ракет.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Нам не светит Америка получила самый дорогой в мире атомный авианосец
Нам не светитАмерика получила самый дорогой в мире атомный авианосец
2 января 2018

В феврале ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что на форуме «Армия-2023» Минобороны России планирует заключить с Амурским судостроительным заводом контракт на строительство шести фрегатов проектов 22350 и 22350М.

В августе американский портал 19FortyFive заметил, что российские фрегаты проекта 22350 являются одними из самых современных кораблей Военно-морского флота России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Умер модельер Пако Рабан
Звезда «Мандалорца» рассказал о влиянии снотворного на кастинг в The Last of Us
Нападение бульдога на детей в Подмосковье попало на видео
В столице Казахстана задержали мужчину с пистолетом и гранатой
Задержанного администратора канала «Новый век» назвали совладельцем «ВЧК-ОГПУ»
Кличко пожаловался на очень медленные поставки танков
В российском городе на 10-летнюю девочку рухнула глыба льда
Крупнейшая авиакомпания Европы запретила пилотам фотографироваться для соцсетей
Отбывавший наказание за педофилию певец Гари Глиттер вышел из тюрьмы
В Крыму рассказали о судьбе национализированного имущества украинских олигархов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.