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01:08, 3 февраля 2023Россия

Дипломат назвал новые направления атак ВСУ

Военный дипломат Бартош спрогнозировал усиление атак ВСУ в районе Крыма и Мелитополя

Фото: Unsplash

Военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош предположил, в каких направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершат наступление. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Бартош назвал новые направления атак ВСУ и спрогнозировал усиление их действий в районе Крыма и Мелитополя. По его мнению, украинские военные продолжат сопротивление в районе Артемовска, поскольку им важно сохранить эти позиции и «возможность отстреливать территорию Донбасса».

Эксперт добавил, что позже российская сторона будет добиваться отступления ВСУ в сторону Днепра.

Ранее в ВСУ объяснили невозможность наступления нехваткой оружия. С таким заявлением выступило издание The Economist, журналисты которого пообщались с украинскими солдатами и офицерами.

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Марина Совина
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