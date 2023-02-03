Дипломат назвал новые направления атак ВСУ

Военный дипломат Бартош спрогнозировал усиление атак ВСУ в районе Крыма и Мелитополя

Военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош предположил, в каких направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершат наступление. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Бартош назвал новые направления атак ВСУ и спрогнозировал усиление их действий в районе Крыма и Мелитополя. По его мнению, украинские военные продолжат сопротивление в районе Артемовска, поскольку им важно сохранить эти позиции и «возможность отстреливать территорию Донбасса».

Эксперт добавил, что позже российская сторона будет добиваться отступления ВСУ в сторону Днепра.

Ранее в ВСУ объяснили невозможность наступления нехваткой оружия. С таким заявлением выступило издание The Economist, журналисты которого пообщались с украинскими солдатами и офицерами.