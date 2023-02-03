Вашингтон опроверг слухи о переговорах Путина с ЦРУ по уступкам Украины
В Белом доме опровергли слухи о переговорах президента РФ Путина с ЦРУ по уступкам Украины
В Белом доме назвали беспочвенными слухи о переговорах президента России Владимира Путина с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом по поводу возможных территориальных уступок Украины. Об этом пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шона Давитта.