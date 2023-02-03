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02:30, 3 февраля 2023Мир

В ЦРУ предрекли критические полгода на Украине

CBS News: глава ЦРУ Бернс назвал следующие 6 месяцев критическими для конфликта на Украине
Уильям Бернс

Уильям Бернс. Фото: Reuters

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что следующие шесть месяцев станут критическими для кризиса на Украине. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Во время выступления в университете Джорджтауна Бернс назвал следующие полгода критическими для конфликта на Украине. Он подчеркнул, что США не видят со стороны Москвы серьезных намерений для переговоров с Киевом.

Ранее сообщалось, что в середине января Бернс представил Украине и России мирный план. В частности, он предложил передать российской стороне около 20 процентов территории Украины в обмен на мир. Отмечается, что Москвы и Киев отказались от подобных решений по урегулированию конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Запад не желает проведения переговорного процесса России и Украины, поэтому страны увели Киев с курса на дипломатическое урегулирование конфликта.

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Марина Совина
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