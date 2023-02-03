В ЦРУ предрекли критические полгода на Украине

CBS News: глава ЦРУ Бернс назвал следующие 6 месяцев критическими для конфликта на Украине

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что следующие шесть месяцев станут критическими для кризиса на Украине. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Во время выступления в университете Джорджтауна Бернс назвал следующие полгода критическими для конфликта на Украине. Он подчеркнул, что США не видят со стороны Москвы серьезных намерений для переговоров с Киевом.

Ранее сообщалось, что в середине января Бернс представил Украине и России мирный план. В частности, он предложил передать российской стороне около 20 процентов территории Украины в обмен на мир. Отмечается, что Москвы и Киев отказались от подобных решений по урегулированию конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Запад не желает проведения переговорного процесса России и Украины, поэтому страны увели Киев с курса на дипломатическое урегулирование конфликта.

