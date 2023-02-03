Казахстан увеличил экспорт нефти в обход России

Reuters: Казахстан в 2022 году увеличил экспорт нефти в обход России

Казахстан в 2022 году увеличил экспорт нефти в обход России, пишет Reuters. Большая часть сырья, идущего не по российской территории, импортировалась в Китай.

По трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума шло более 80 процентов от общего объема поставок нефти из Казахстана. По маршрутам в обход России 1,26 миллиона тонн было доставлено в Китай, 214 тысяч тонн — через грузинский порт Батуми, 141 тысяч тонн — на нефтеперерабатывающий завод в Баку, 109 тысяч тонн — в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан и 80 тысяч тонн — в Узбекистан.

Совокупно в обход России было экспортировано 1,8 миллиона тонн нефти, рост на 638 тысяч тонн по сравнению с 2021 годом.

Ранее сообщалось, что казахстанская национальная энергетическая компания «КазМунайГаз» (КМГ) собралась заместить в Германии российскую нефть.

Партия в 20 тысяч тонн нефти будет отправлена в первой половине февраля. Эмбарго Европы на закупки российской нефти, вступившее в силу 5 декабря, не касается трубопроводных поставок по «Дружбе», однако многие страны пообещали самостоятельно отказаться от них в 2023 году. Германия, в частности, обязалась прекратить импорт российского сырья по нефтепроводу к 31 декабря.