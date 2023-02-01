Казахстан назвал срок начала экспорта нефти в Германию

Минэнерго Казахстана: 20 тысяч тонн нефти будет направлено в ФРГ по «Дружбе» в феврале

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал срок начала экспорта нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» — первая партия в 20 тысяч тонн нефти будет отправлена в первой половине февраля. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Акчулакова, республика была готова начать транзит уже в январе, но появились небольшие технические заминки. Ранее советник президента управляющей «Дружбой» «Транснефти» Игорь Демин заявлял, что поставку первой партии перенесли с января на февраль, так как в силу некоторой инерционности партнерам российской компании нужно время для начала работы. Акчулаков же подчеркнул, что в этом вопросе нет инертности и задержка была спровоцирована именно техническими трудностями.

В конце 2022 года компания «Казтрансойл» зарезервировала дополнительные мощности «Дружбы» на 2023 год для транзита в ФРГ в объеме 1,2 миллиона тонн. Из них 300 тысяч тонн предполагается поставить в первом квартале.

Германия в сентябре заявляла, что проведет переговоры о закупке казахстанской нефти для НПЗ в городе Шведте, чтобы заменить российские объемы. Позже в Минэкономики ФРГ заявили, что заводы в Шведте и Лойне не будут закупать нефть в России в 2023 году, так как зарезервировали мощности в Казахстане. Германия ранее обязалась прекратить импорт нефти российского происхождения по «Дружбе» к концу 2022 года.