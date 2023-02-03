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14:45, 3 февраля 2023Среда обитания

Назван лидирующий по обработке отходов регион России

РЭО назвал Тамбовскую область одним из лидеров по обработке отходов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Тамбовская область одной из первых среди регионов России достигла высоких показателей по обработке отходов. Об этом сообщает телеканал «360».

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев посетил Тамбовскую область и по результатам поездки назвал ее одним из лидеров по достижению показателей национального проекта «Экология». Доля обработки отходов достигла 88 процентов.

«Таким образом, регион имеет все возможности для достижения поставленных целей уже к 2024 году, а не к 2030 году», — заявил Буцаев. Тамбовская область также вошла в топ-10 рейтинга регионов по эффективности работы в сфере обращения с отходами, где заняла шестое место.

Ранее российский экологический оператор предложил использовать переработанные автомобильные шины при создании дорожного покрытия. Таким образом с помощью мусора дороги сделают тише. Подобное покрытие с резиновой крошкой называется Quiet pavement и применяется за рубежом.

Нина Ташевская
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