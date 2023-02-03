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22:50, 3 февраля 2023Экономика

В России оценили последствия потолка цен ЕС на нефтепродукты

ЦРЭ: объем поставок нефтепродуктов из России на рынок из-за потолка цен сильно не снизится

Фото: Unsplash

Объем поставок российских нефтепродуктов на мировой рынок из-за установленного Евросоюзом потолка цен может сократиться несильно. Такое мнение агентству РИА Новости высказали в Центре развития энергетики (ЦРЭ).

Эксперты предположили, что реальный уровень цен на российские отгрузки окажется ниже потолка, поскольку российским продавцам придется больше платить за фрахт для доставки в Азию. В ЦРЭ допустили, что это и является планом западной коалиции.

3 февраля страны ЕС достигли договоренности о введении потолка цен на российские нефтепродукты. Уточняется, что потолок будет установлен на уровне 100 долларов за баррель торгующихся с премией, и 45 долларов за баррель — со скидкой.

С 1 февраля в России вступил в силу указ, согласно которому российским компаниям запрещается поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

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Марина Совина
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