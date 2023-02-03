Названы способы быстро избавиться от отеков под глазами
Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш назвала использование охлажденных патчей способом быстро избавиться от отеков под глазами, но при этом предупредила, что долго ходить с ними не стоит. Об этом она сообщила в беседе с «Вечерней Москвой».
По словам косметолога, чтобы не страдать от отеков по утрам, стоит отказаться от соленых, копченых, острых блюд на ночь, избегать нанесения увлажняющих кремов непосредственно перед сном, высыпаться и заниматься спортом.
Для борьбы с уже появившимися отеками, продолжила она, подойдут народные средства. «Свежие дольки огурца или сырого картофеля, охлажденные пакетики с зеленым чаем (или ватные диски, смоченные в чае), которые укладываются на область под глазами с целью освежить и минимизировать отечность», — привела она пример.
Петраш уточнила, что предварительно охлажденные гидрогелевые патчи под глаза и для век остаются одним из самых эффективных средств для борьбы с отеками, одутловатостью и даже мелкими морщинками. Их можно применять ежедневно и носить во время утренней рутины: готовить с ними завтрак, читать новости и так далее.
Однако носить патчи дольше указанного времени не стоит, так как это может привести к обратному эффекту — обезвоживанию кожи, предупредила косметолог. Кроме того, по ее мнению, прежде чем начинать бороться с отечностью, необходимо понять ее причину — она может носить медицинский характер.
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