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17:19, 3 февраля 2023Забота о себе

Названы способы быстро избавиться от отеков под глазами

Косметолог Петраш: для борьбы с отеками под глазами подойдут охлажденные патчи

Фото: Shutterstock

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш назвала использование охлажденных патчей способом быстро избавиться от отеков под глазами, но при этом предупредила, что долго ходить с ними не стоит. Об этом она сообщила в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам косметолога, чтобы не страдать от отеков по утрам, стоит отказаться от соленых, копченых, острых блюд на ночь, избегать нанесения увлажняющих кремов непосредственно перед сном, высыпаться и заниматься спортом.

Для борьбы с уже появившимися отеками, продолжила она, подойдут народные средства. «Свежие дольки огурца или сырого картофеля, охлажденные пакетики с зеленым чаем (или ватные диски, смоченные в чае), которые укладываются на область под глазами с целью освежить и минимизировать отечность», — привела она пример.

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Петраш уточнила, что предварительно охлажденные гидрогелевые патчи под глаза и для век остаются одним из самых эффективных средств для борьбы с отеками, одутловатостью и даже мелкими морщинками. Их можно применять ежедневно и носить во время утренней рутины: готовить с ними завтрак, читать новости и так далее.

Однако носить патчи дольше указанного времени не стоит, так как это может привести к обратному эффекту — обезвоживанию кожи, предупредила косметолог. Кроме того, по ее мнению, прежде чем начинать бороться с отечностью, необходимо понять ее причину — она может носить медицинский характер.

Ранее косметолог, врач-дерматовенеролог Софико Дараселия рассказала, как избежать шелушения кожи зимой. По ее словам, в холодное время года кожа особенно нуждается в особом уходе, так как сильно подвержена агрессивным факторам окружающей среды.

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Александра Лисица
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