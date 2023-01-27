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11:58, 27 января 2023Забота о себе

Косметолог перечислила способы борьбы с шелушением кожи зимой

Косметолог Софико: во избежание шелушения зимой коже необходим бережный уход

Фото: Shutterstock

Зимой кожа особенно нуждается в особом уходе, так как в это время года она наиболее подвержена агрессивным факторам окружающей среды, которые могут провоцировать разные нежелательные последствия, в числе которых шелушение. О том, как правильно подобрать уход, чтобы избежать шелушения, рассказала в беседе с «Известиями» косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Дараселия Софико.

Рассказывая об агрессивных факторах окружающей среды, с которыми кожа сталкивается зимой, собеседница «Известий» выделила воздействие холодного воздуха на улице, сухой воздух в помещениях и перепады температур, когда люди выходят и входят в различные помещения с улицы. «Все это влияет на защитный липидный барьер кожи и, как следствие, способствует потере влаги. Соответственно, в это время года нужен особый уход», — пояснила косметолог.

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Врач посоветовала присмотреться к более бережным средствам очищения. В частности, обладателям сухой кожи она рекомендует пользоваться молочком для умывания, так как это средство не травмирует защитный барьер. Тем, у кого более жирная кожа, можно отдать предпочтение гелям и пенкам для умывания, в которых содержится небольшое количество так называемых AHA-кислот. После умывания дерматовенеролог призывает наносить увлажняющий тоник.

Что касается подбора кремов, для сухой кожи Софико советует использовать те средства, в составе которых присутствуют липиды: по ее словам, сухая кожа в принципе склонна к шелушению и довольно часто это происходит именно из-за дефицита этих веществ.

Тем, у кого кожа более жирная, специалист рекомендует выбирать средства с эффектом гидратации. Хорошим вариантом будут легкие кремы и сыворотки, которые не будут забивать поры. Можно использовать и средства с липидами, однако лучше не злоупотреблять и стараться не пользоваться ими чаще раза в неделю на ночь.

Софико добавила, что увлажняющие кремы лучше наносить не позже чем за 15-20 минут до выхода на улицу.

Ранее дерматолог перечислила основные ошибки в уходе за кожей зимой. По словам специалиста, утверждение о пользе ежедневного пилинга зимой ошибочно, так как слишком частое применение данной категории средств может заметно ухудшить состояние кожи и спровоцировать раздражение и высыпания.

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Варвара Кошечкина
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