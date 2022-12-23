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19:14, 23 декабря 2022Забота о себе

Дерматолог перечислила основные ошибки в уходе за кожей зимой

Дерматолог Студеникина опровергла утверждение о пользе для кожи ежедневного пилинга зимой

Фото: freestocks / Unsplash

Утверждение о пользе ежедневного пилинга зимой ошибочно, так как слишком частое применение данной категории средств может заметно ухудшить состояние кожи и спровоцировать раздражение и высыпания, рассказала врач-дерматолог бренда Likato Professional Светлана Студеникина. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила эту и ряд других основных ошибок в уходе за кожей в холодное время года.

Студеникина объяснила, что при грамотном применении пилинги помогут решить немало проблем с кожей, в том числе они способствуют нормализации работы сальных желез, отшелушиванию ороговевшего слоя эпидермиса, улучшению цвета лица и снятию воспаления. Однако при ежедневном использовании зимой они могут нарушить защитно-водный баланс кожи, из-за чего эффект от косметических средств будет обратным желаемому.

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Опровергла Студеникина и рекомендацию использовать масла в зимнем уходе за кожей. Она предостерегла, что данная категория косметических средств приводит к ускоренному обезвоживанию эпидермиса. Также, по словам дерматолога, в холода увлажняющие кремы надо наносить только вечером, а утром вместо них лучше использовать питательные, чтобы снизить риск обветривания кожи.

Нужно отказаться от спиртосодержащих средств, они высушивают защитно-липидный барьер кожи, провоцируют появление шелушений. Как и умывание горячей водой, поэтому допустима только теплая. Мыть лицо, вернувшись с улицы, можно не раньше, чем через полчаса. Иначе возникнет спазм сосудов, а кожа будет раздражена еще больше

Светлана СтуденикинаВрач-дерматолог

В качестве еще одной ошибки Студеникина назвала агрессивное очищение. Она подчеркнула, что зимой коже требуется более бережный уход. И при выборе средств для очищения следует отдать предпочтение мягким средствам, подходящим под тип кожи: очищающим эмульсиям, косметическому молочку, пенкам, гель-пенкам. Гелевые же текстуры нужно применять в теплый период времени, когда коже требуется более тщательное и глубокое очищение.

Последовательность зимнего ухода такая же, как в другие сезоны, различия лишь в текстурах и составах средств, продолжила врач. Первый шаг — снятие макияжа, далее очищение, тонизация, сыворотка, питательный крем утром, увлажняющий или питательный — вечером. Дополнительно при необходимости дерматолог посоветовала применять отшелушивающие средства и маски. Но чтобы избежать «переухоженности», не стоит наносить сразу несколько различных средств.

«При появлении сухости, микротрещин, раздражения на коже лица и в области губ необходимо применять жирные заживляющие текстуры и исключить применение любых сушащих средств. Если данные неприятности часто беспокоят, стоит пересмотреть уход. Губы зимой особенно подвержены агрессивному воздействию окружающей среды, поэтому требуется постоянное нанесение гигиенических помад или бальзамов», — подытожила Студеникина.

Ранее пластический хирург Майкл Обенг поддержал рэпершу Карди Би, которая призвала своих поклонниц отказаться от инъекций силикона в ягодицы. Он подтвердил, что нелегальные инъекции чаще всего производят при помощи силикона, который способен менять свое расположение в теле. Это, в свою очередь, может привести к инфекциям и деформации частей тела.

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Наталья Обрядина
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