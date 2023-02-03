Историк моды Александр Васильев рассказал о своей встрече с Пако Рабаном

Историк моды Васильев назвал Пако Рабана добрым и отзывчивым человеком

Французский модельер Пако Рабан был не только уникальным новатором в мире моды, создавшим «видение женщины нового времени» но и добрым, отзывчивым человеком, рассказал российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев, комментируя сообщения о смерти дизайнера. В беседе с «Лентой.ру» Васильев рассказал о своей встрече с Рабаном и о том, какое впечатление на него произвел модельер.

«Пако Рабан был великим испанским творцом моды, вместе с ним на одной высоте стоят Кристобаль Баленсиага и знаменитый Мариано Фортуни, который тоже был испанцем. Его творчество было связано с Парижем, где он очень прославился также как и парфюмер, создав уникальные ароматы, популярные по сей день и продаваемые по всему миру», — рассказал Васильев.

Пако Рабан создал видение женщины нового времени: женщины, которая может носить пластик, металл, эко-кожу. Его стиль очень нравился даже великой Коко Шанель, она называла его «металлистом», и это для нее не пустые слова, потому что, как правила, она никого не любила

Александр Васильев историк моды

По его словам, характерной чертой стиля Пако Рабана был «особый архитектурный склад ума», который придавал его образам футуристические мотивы.

«Он учился на архитектора, поэтому архитектурные формы в костюмах, женских платьях были ему гораздо ближе. Почти все его вещи были сделаны из удивительных материалов, новых для своего времени: пластик, металл, дерево. Он часто использовал тему кольчуги, скафандра, путешествия в космос. Особенно ценно в нем было то, что, развивая эти новые материалы, он создавал удивительные формы, характерные для середины шестидесятых годов», — объяснил эксперт.

Васильев также поделился историей своего знакомства с дизайнером, с которым ему довелось встретиться лично.

Он был милейшим человеком и производил впечатление очень отзывчивого и доброго человека. Я прожил в Париже более 30 лет, и долгое время преподавал в главной французской школе моды ESMOD, куда Пако Рабана приглашали в качестве председателя жюри конкурса моды молодых дизайнеров. Я никогда не видел его вспыльчивым, кричащим, он мне казался скорее обходительным и приятным человеком. Он был горд, уверен в себе и постоянно отстаивал свое право в дизайне, а именно футуристическое начало Александр Васильев историк моды

Историк моды напомнил о другой интересной детали жизни дизайнера: по словам историка, моды Пако Рабан отлично говорил по-русски, так как в детские годы он жил в СССР, так как был среди испанских детей, которых перевезли в Советский союз во время гражданской войны.

Вечером 3 февраля стало известно о смерти французского модельера испанского происхождения Пако Рабана на 89 году жизни. Как сообщили в модном доме Paco Rabanne, дизайнер скончался у себя дома в Портале (Франция). Причина смерти пока не раскрывается.