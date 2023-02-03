Умер модельер Пако Рабан

Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет

Французский модельер испанского происхождения Пако Рабан умер в возрасте 88 лет. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает Le Monde.

Дизайнер скончался у себя дома в Портсале, Франция. Происшествие подтвердила испанская группа Puig, которая контролирует модный дом и парфюмерный бизнес Paco Rabanne. Причина его смерти пока неизвестна.

«Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дизайнера-визионера и основателя, который скончался сегодня в возрасте 88 лет», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте дома моды.

Основатель одноименного дома высокой моды Пако Рабан родился 18 февраля 1934 года в Стране Басков. Он обрел мировую славу, представив свою коллекцию в 1966 году в Париже. Одежда была выполнена из альтернативных материалов: пластика, бумаги, металла. Рабан первым начал применять музыкальное сопровождение на подиуме и одним из первых стал приглашать темнокожих моделей на шоу. Его наряды носили звезды кино, среди которых Одри Хепберн и Джейн Фонда.