Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:55, 3 февраля 2023Ценности

Умер модельер Пако Рабан

Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет

Фото: Vladimir Lukjanov / Globallookpress.com

Французский модельер испанского происхождения Пако Рабан умер в возрасте 88 лет. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает Le Monde.

Дизайнер скончался у себя дома в Портсале, Франция. Происшествие подтвердила испанская группа Puig, которая контролирует модный дом и парфюмерный бизнес Paco Rabanne. Причина его смерти пока неизвестна.

«Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дизайнера-визионера и основателя, который скончался сегодня в возрасте 88 лет», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте дома моды.

Основатель одноименного дома высокой моды Пако Рабан родился 18 февраля 1934 года в Стране Басков. Он обрел мировую славу, представив свою коллекцию в 1966 году в Париже. Одежда была выполнена из альтернативных материалов: пластика, бумаги, металла. Рабан первым начал применять музыкальное сопровождение на подиуме и одним из первых стал приглашать темнокожих моделей на шоу. Его наряды носили звезды кино, среди которых Одри Хепберн и Джейн Фонда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дина Васильева
Комментарии отключены
Последние новости
Умер модельер Пако Рабан
Звезда «Мандалорца» рассказал о влиянии снотворного на кастинг в The Last of Us
Нападение бульдога на детей в Подмосковье попало на видео
В столице Казахстана задержали мужчину с пистолетом и гранатой
Задержанного администратора канала «Новый век» назвали совладельцем «ВЧК-ОГПУ»
Кличко пожаловался на очень медленные поставки танков
В российском городе на 10-летнюю девочку рухнула глыба льда
Крупнейшая авиакомпания Европы запретила пилотам фотографироваться для соцсетей
Отбывавший наказание за педофилию певец Гари Глиттер вышел из тюрьмы
В Крыму рассказали о судьбе национализированного имущества украинских олигархов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.