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17:18, 3 февраля 2023Культура

Звезда «Мандалорца» рассказал о влиянии снотворного на кастинг в The Last of Us

Звезда «Мандалорца» рассказал о влиянии снотворного на память и кастинг в The Last of Us

Кадр: сериал «Одни из нас»

Актер чилийского происхождения и звезда сериала «Мандалорец» Педро Паскаль рассказал о том, как из-за снотворного он зыбыл, что его кандидатуру одобрили на главную роль в сериале, снятом по игре The Last of Us («Одни из нас»). Об этом пишет Daily Mail.

Паскаль вспомнил о поздних звонках в Zoom с создателем сериала Крейгом Мейзином и автором видеоигр Нилом Дракманном. На момент переговоров актер находился в Лондоне, Великобритания, а создатели сериала — в Лос-Анджелесе, США.

Паскаль признался, что ему сразу понравился сценарий. По его словам, финальные переговоры затянулись до поздней ночи (по лондонскому времени), и он принял снотворное, так как ему надо было вставать рано утром на следующий день. Почти сразу после этого актеру поступил звонок, в котором ему сообщили, что он одобрен на главную роль в сериале.

«Я проснулся утром. И первое, что пришло мне в голову, было: "О, чувак, я действительно хочу эту работу. И я в Лондоне. Они в Лос-Анджелесе". Я буду ждать у телефона весь день, такого давно не было, знаешь ли», — сказал он, забыв, что накануне вечером ему уже предложили эту работу.

The Last Of Us — серия видеоигр для платформы PlayStation, в которых показаны события в мире, пережившем смертельный вирус. В центре истории — попытка Джоэла Миллера перевезти девочку Элли, устойчивую к вирусу и мутациям, через весь город, чтобы с ее помощью создать вакцину.

Ранее сообщалось, что за два дня первую серию The Last of Us посмотрели более 10 миллионов человек.

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Варвара Кошечкина
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Звезда «Мандалорца» рассказал о влиянии снотворного на кастинг в The Last of Us
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