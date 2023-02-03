Вышел трейлер фильма Гая Ричи «Переводчик»

Вышел трейлер нового боевика Гая Ричи «Переводчик»

В сети опубликовали трейлер нового фильма британского режиссера Гая Ричи под названием «Переводчик». Ролик появился на YouTube-канале MGM.

Главного героя картины сержанта американской армии Джона Кинли играет актер Джейк Джилленхол. По сюжету Кинли возвращается на родину после службы в Афганистане и узнает, что когда-то спасший ему жизнь афганец Ахмед (его сыграл Дар Салим) и его семья не получают право убежища. Герой возвращается в Афганистан, чтобы спасти товарища.

В актерский состав нового проекта Ричи также вошли Джейсон Вонг, Александр Людвиг, Энтони Старр и Эмили Бичем. Дата премьеры картины в американском прокате назначена на 21 апреля 2023 года.

В середине января этого года стало известно, что Гая Ричи раскритиковали за фильм с украинскими гангстерами.

Ранее вышел трейлер к хоррор-триллеру «Бугимен» по мотивам рассказа американского писателя, короля «ужасов» Стивена Кинга.

