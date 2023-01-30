Вышел трейлер хоррора «Бугимен» по мотивам рассказа Стивена Кинга

Вышел трейлер хоррор-триллера «Бугимен» по мотивам рассказа Стивена Кинга

Вышел трейлер к хоррор-триллеру «Бугимен» по мотивам рассказа американского писателя, короля «ужасов» Стивена Кинга. Он появился в официальном YouTube-аккаунте студий 20th Century Studios.

Трейлер заставляет зрителей столкнуться с тем, «что происходит с вашими детьми, когда вы не обращаете на них внимания». В фильме показана история старшеклассницы Сэди Харпер и ее младшей сестры Сойер, которые оплакивают недавнюю смерть матери. Отношениями с отцом-терапевтом у детей натянуты. Неожиданное появление в их доме отчаявшегося пациента, который ищет помощи, оставляет после себя ужасающую сверхъестественную сущность, которая питается страданиями своих жертв.

Фильм является адаптацией одноименного рассказа Стивена Кинга 1978 года, по которому ранее был снят полнометражный фильм 2005 года. Режиссером хоррора выступил Роб Сэвадж, а продюсером Шон Леви («Очень странные дела»).

Ранее в России оценили потери от ухода Джоан Роулинг и Стивена Кинга. Из-за прекращения сотрудничества некоторых иностранных писателей с российскими книжными издательствами недополученная доля продаж новинок этих авторов к 2023 году вырастет до семи процентов.