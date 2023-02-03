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17:49, 3 февраля 2023Силовые структуры

Двух российских врачей задержали по делу о торговле детьми

В Петербурге задержали главного врача и акушера медцентра по делу о торговле детьми

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержаны 44-летняя главный врач и 37-летняя акушер-гинеколог медцентра по делу о торговле детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в июне 2019 года медики заключили договор с иностранным гражданином в нарушение действующего законодательства об использовании одиноким мужчиной репродуктивных технологий. Иностранец также нашел агентство по подбору суррогатной матери. Летом 2020 года две женщины родили для него мальчика и девочку, генетическим отцом которых он является.

Иностранец увез одного ребенка за границу, а второго оставил с няней в Петербурге, однако младенец скончался от болезни.

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Любовь Ширижик
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