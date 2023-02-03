Выручка российских разработчиков процессоров взлетела на фоне распродажи запасов

«Ъ»: выручка российских разработчиков процессоров удвоилась на фоне ажиотажного спроса

Российские дизайн-центры микроэлектроники удвоили выручку по итогам 2022 года из-за ажиотажного спроса со стороны потребителей компонентов, который стал причиной распродажи складских запасов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского.

По информации от источников, у разработчика «Миландр», который обладал большими складскими запасами собственных компонентов, выручка взлетела в несколько раз. Аналогичная ситуация сложилась и у научно-технического центра «Модуль». В 2022 году потребители закупали электронику, которая оставалась на складах, впрок в больших объемах, пояснил собеседник «Ъ».

Однако у дизайн-центров отсутствуют возможности для инвестирования полученных доходов в производство новых партий микроэлектроники на зарубежных фабриках на фоне западных санкций против российских разработчиков. Мировые производители полупроводников, в первую очередь тайваньский TSM, отказались не только заключать договоры на производство новых партий процессоров, но и исполнять обязательства по уже подписанным контрактам.

В этих условиях российским дизайн-центрам придется заняться разработкой компонентов, производить которые получится на предприятиях внутри страны. «Это позволит не растерять команды инженеров. К тому же мы освоим производство компонентов, которые в любом случае будут востребованы», — заявил гендиректор «Норси-Транса» Сергей Овчинников. Пусть они «будут плохонькими», но спрос рано или поздно появится, отметил топ-менеджер.

Ключевая проблема с производством микросхем на российских предприятиях заключается в том, что они не обладают технологическими линиями менее 180 нанометров. Производство таких микросхем имеет смысл только под гарантированный заказ, который могут сформировать государственные структуры, уверен замгендиректора Группы Т1 по технологическому развитию Антон Якимов. Для сравнения, китайские полупроводниковые заводы способны выпускать чипы в 28 нанометров, а голландская ASML, обладающая продвинутой технологией — всего в три нанометра.

19 декабря глава Минцифры Максут Шадаев подтверждал, что партии отечественных чипов «Байкал» и «Эльбрус» застряли на фабрике в Тайване из-за санкционных ограничений. Если бы этого не произошло, устройств с российскими процессорами могло быть гораздо больше, говорил министр. По его словам, доля компьютеров и серверов с российскими процессорами на рынке пока не превышает трех процентов.