Суд опроверг вызов Лаврова, Небензи и Конашенкова по делу «Протестного МГУ»

Суд не подтвердил вызов Лаврова, Небензи и Конашенкова по делу автора «Протестного МГУ»

Тимирязевский районный суд Москвы не давал согласие на допрос главы МИД РФ Сергея Лаврова, постпреда РФ в ООН Василия Небензи и представителя Минобороны Игоря Конашенкова по делу автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова. Об этом в пятницу, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

В ведомстве объяснили, что адвокат подсудимого заявил ходатайство об оказании содействия в вызове в суд в качестве свидетелей защиты Лаврова, Небензи и Конашенкова. «Ходатайств о допросе вышеуказанных лиц в качестве дополнительных свидетелей по делу Иванова защита не заявляла. Вопрос об их допросе судом не разрешался», — уточнили в пресс-службе.

Таким образом, суд обеспечил реализацию прав стороне защиты, добавили в суде. Теперь они должны обосновать причины такого ходатайства. Пока что вопрос о необходимости явки в судебное заседание указанных лиц является преждевременным.

Ранее сообщалось, что Тимирязевский суд выписал повестки Лаврову, Небензе и Конашенкову.

В июне 2022 года студента факультета кибернетики МГУ Дмитрия Иванова арестовали и выдвинули обвинение по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил группой лиц по мотивам политической ненависти») УК РФ. В своем Telegram-канале Иванов заявил о якобы убийстве мирного населения Украины и разрушении гражданской инфраструктуры. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.