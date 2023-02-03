Мальчик сбежал из-за страха перед обрезанием и 25 лет прожил на рынке

The Mirror: мальчик испугался обрезания, ушел из дома и встретился с матерью спустя 25 лет

Мальчик из индонезийского города Клатен испугался обрезания, сбежал и много лет жил на рынке в 40 километрах от дома, пока не встретился с матерью вновь. Об этом сообщает The Mirror.

В 1998 году, когда Агусу Ахмади было 12 лет, он, согласно местным традициям, должен был подвергнуться обрезанию. Мальчик очень боялся этой процедуры, поэтому из-за страха ушел из дома.

Вместе с друзьями индонезиец сел на автобус до города Джокьякарта, который находится на расстоянии 40 километров, и поселился между ларьками на рынке Кепек. Его растили уличные продавцы. Они кормили его и лечили, когда он болел. Ахмади прожил на рынке 25 лет.

Недавно с мужчиной познакомилась пользовательница YouTube под ником Синьо, которая ведет блог о помощи бездомным и людям с психическими отклонениями. Женщина опубликовала видео, посвященное индонезийцу. Родственники мужчины увидели запись и узнали его. После этого Синьо помогла организовать встречу Ахмади с матерью.

Во время первой встречи с сыном 67-летняя мать мужчины Амини расплакалась. Она не могла поверить, что снова видит его. Женщина рассказала, что после исчезновения ее сына семья потратила огромное количество времени и денег на попытки найти его. Сестра Агуса даже бросила школу, чтобы помогать семье оплачивать его поиски. «Ночами я плакала и скучала по нему. Мне часто снилось, что он стоит передо мной или спит рядом», — сказала мать.

Амини подчеркнула, что люди, которые заботились о ее сыне все это время, могут приехать к ним домой и навестить его в любое время.

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